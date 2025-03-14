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        Haberler Gündem Güncel Giresun'da çığ evleri yuttu | Son dakika haberleri

        Giresun'da yaylada meydana gelen çığ evleri yuttu

        Giresun'un Görele ilçesinde yaylada meydana gelen çığda evlerinde aralarında bulunduğu bazı yapılar yıkıldı, bazılarında hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:15
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        Giresun'da çığ evleri yuttu
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        Giresun'un Görele ilçesinde yaylada meydana gelen çığda bazı yapılar yıkıldı.

        AA'nın haberine göre, Sisdağı Yaylası'nın Erkeksu obasında birkaç gün önce meydana gelen çığda evlerin de aralarında bulunduğu bazı yapılar yıkıldı, bazılarında ise hasar oluştu.

        Çığ riskinin devam etmesi dolayısıyla bölgede şu an için çalışma yapılamadığı, şartların uygun hale gelmesinin ardından hasar tespitine başlanacağı bildirildi.

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