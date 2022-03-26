AA

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde karların erimesiyle yerleşim birimlerine yakın yerlere inerek yiyecek arayan 2 karaca kameraya yansıdı.

AA'nın haberine göre Yavuzkemal belde yolundaki dereden karşıya geçen karacalar, daha sonra yamaç bir fındık bahçesinden yukarıya ilerleyerek gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkilileri ise nisan itibarıyla karacaların doğum yapmaya başlayacağını belirterek, vatandaşlardan karacalar ile yavrularının rahatsız edilmemesini istedi.