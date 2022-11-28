Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ünal, son yolculuğuna uğurlandı



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/GİRESUN, (DHA)IRAK´ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal´ın (21) cenazesi, memleketi Giresun´unda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri´nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü PençeKilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal için bugün memleketi Güce ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Güce ilçe merkezinde düzenlenen törende, anne Sema Ünal, şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak, "Çiçeğim, yavrum, kuzum. Kara kuzum, esmer çocuğum, sen gittin ama senin gibi niceleri var geride" diyerek ağıt yaktı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve oğlunun askeri beresini başına takan şehidin babası Fehmi Ünal ile diğer aile fertleri, taziyeleri kabul etti. Cenazede Yağmur Ünal (13) şehit ağabeyinin çerçeveli fotoğrafını taşırken, kardeşi Sudenaz Ünal (11) da gözyaşı döktü.

Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, askeri erkan, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal´ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Espiye ilçesi Çam Mahallesi'ndeki kabristanlıkta toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Giresun / Güce Selçuk BAŞARAleyna KESKİN

2022-11-28 18:09:48



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