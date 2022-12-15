Milletvekili Öztürk´ün anne acısı

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Selçuk BAŞAR/ÇANAKÇI (Giresun), (DHA)AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün hayatını kaybeden annesi Feride Öztürk (96), Giresun´un Çanakçı ilçesinde toprağa verildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün annesi Feride Öztürk, yaşlılığa bağlı 2 aydır tedavi gördüğü İstanbul´daki Sultan 2´inci Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde dün hayatını kaybetti. Feride Öztürk için Giresun´un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy´de cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Öztürk ailesi ve milletvekili Cemal Öztürk, taziyeleri kabul etti. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Giresun Valisi Enver Ünlü, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu, parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Feride Öztürk, Akköy Şehit Teğmen Furkan Yayla Camii´nde İl Müftüsü Ramazan Topcan´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Çanakçı Selçuk Başar

2022-12-15 14:06:26



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