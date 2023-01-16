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Terhisine 1 hafta kala kazada ölen yedek astsubay çavuş toprağa verildi

DHA

Terhisine 1 hafta kala kazada ölen yedek astsubay çavuş toprağa verildi


Aleyna KESKİN/ EYNESİL (Giresun), (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı'nda uçuruma yuvarlanan otomobilde, terhisine 1 hafta kala hayatını kaybeden yedek astsubay çavuş Ahmet Necat Köse (23), Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, 15 Ocak günü saat 02.30 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Spil Dağı'nda meydana geldi. Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli yedek astsubay çavuş Ahmet Necat Köse yönetimindeki 35 NHA 30 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkınca 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
AĞABEYİ TEĞMEN, AMCASI ŞEHİT
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morgundan işlemlerin ardından alınan Ahmet Necat Köse´nin cenazesi, hava yolu ile Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Cenaze aracına konulan Köse'nin tabutu, daha sonra kara yolu ile Giresun´un Eynesil ilçesine götürüldü. 3 kardeş olan Köse için burada cenaze düzenlendi. Cenazeye Köse'nin babası Osman, annesi Aysel, ağabeyi Rasim, kız kardeşi Aysun Köse Somoncuoğlu'nun yanı sıra Giresun Vali Vekili Mehmet Fikret Çavuş, Eynesil Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ile çok sayıda kişi katıldı. Eynesil Merkez Eski Camisi'nde kılınan namazın ardından Köse'nin cenazesi, Gümüşçay Mahallesi'nde toprağa verildi.
Ahmet Necat Köse'nin ağabeyi Rasim Köse'nin de İdlib'de teğmen olarak görev yaptığı, amcası Rasim Köse'nin ise 1993 yılında Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi. Ahmet Necat Köse'nin, 1 hafta sonra terhis olmaya hazırlandığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Giresun / Eynesil Aleyna KESKİN
2023-01-16 14:17:18

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