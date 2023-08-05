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        Tarlada vücuduna yapışan keneyi cımbızla çıkartan Hilal hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 22:10
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        Tarlada vücuduna yapışan keneyi cımbızla çıkartan Hilal hayatını kaybetti
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        Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde tarlada çalıştığı sırada vücuduna yapışan keneyi cımbızla çıkartan Hilal T. (22), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeni ile yaşamını yitirdi.

        Olay, ilçeye bağlı Dereköy'de meydana geldi. Tarlada çalışan Hilal T., vücuduna yapışan keneyi kendi imkanları ile cımbızla çıkarttı. Bir süre sonra ateş, titreme ve bulantı şikayetleriyle Suşehri Devlet Hastanesi´ne başvuran genç kız, KKKA hastalığı şüphesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hilal T. yapılantüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden Hilal T.'nin KKKA pcr testinin pozitif olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-08-05 22:09:35

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