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        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu, torunu kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:46 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:47
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        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu, torunu kurtarıldı
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        Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da serinlemek için caya giren Durmuş Arabul (67) boğuldu, yanındaki torunu ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çamoluk ilçesi Fındıklı köyünde meydana geldi. Durmuş Arabul, torunu Affan Kartal Arabul (11) ile serinlemek için Kelkit Çayı'na girdi. Bir süre sonra Arabul gözden kayboldu, torunu ise çırpınmaya başladı. Çevredekiler küçük çocuğu kurtarırken; Durmuş Arabul, bulunamadı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, aramalar sonucu Durmuş Arabul'un cansız bedenine ulaşıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Çamoluk Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-08-23 10:45:32

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