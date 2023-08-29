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        Giresun'da heyelan anı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:53 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:54
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        Giresun'da heyelan anı kamerada
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        Hakan KABAHASANOĞLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Şebinkarahisar ilçesinde, dağdan kopan taş ve kayaların mezraya yuvarlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Hacıömer köyünün Sarıkaya mevkisindeki Hac Kayası'nda 1 ay önce heyelan meydana geldi. Kayalardan kopan irili ufaklı parçalar, dağın eteğine ve mezraya doğru yuvarlandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, taş ve kayaların, dağdan gürültüyle koptuğu, kısa sürede çevrenin de toz bulutuyla kaplandığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-08-29 13:52:44

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