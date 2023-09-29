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        Oyuncu Seda Fettahoğlu, memleketinde toprağa verildi

        İSTANBUL'daparkta ölü bulunan Büyükşehir Belediyesi İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu (44), memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde yakınları ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:48 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:50
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        Oyuncu Seda Fettahoğlu, memleketinde toprağa verildi
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        İSTANBUL'daparkta ölü bulunan Büyükşehir Belediyesi İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu (44), memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde yakınları ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda 2 gün önce sabah saatlerinde meydana geldi. Parkta yürüyüş yaparken silah sesi duyan bir kişi, sesin geldiği yöne ilerleyince bir kadının başından vurulmuş şekilde çimenlerin üzerinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede, cesedin aralarında `Çocuklar Duymasın´, `Yalan Dünya´ ve `Sihirli Annem´ adlı dizilerin de bulunduğu birçok dizide rol alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'na ait olduğu anlaşıldı.

        DOĞUM GÜNÜNDEN 1 GÜN SONRA İNTİHAR ETMİŞ

        İntihar ettiği belirlenen Fettahoğlu'nun cesedinin yanında, üzerine kayıtlı ve bulundurma ruhsatlı 1 tabanca ile boş kovan bulundu. Çantasından antidepresan ilaçları çıkan ve doğum gününden bir gün sonra intihar ettiği belirlenen Seda Fettahoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Seda Fettahoğlu´nun cenazesi sabah saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı´na getirildi. Giresun Tirebolu nüfusuna kayıtlı Fettahoğlu için Yeniköy Mahallesi camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Tabutuna beyaz örtü ve kırmızı yazma örtülen Fettahoğlu'nun  cenazesine babası Osman Fettahoğlu, Trabzon ve Samsun Devlet Tiyatroları´ndan meslektaşları ve yakınları katıldı. Fettahoğlu´nun cenazesi Domaçlı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. 

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