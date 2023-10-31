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        Babasına yardım ederken kesilen ağacın altında kalıp, öldü

        GİRESUN'daormanda ağaç kesen babasına yardım eden Koray Mındık (20), kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:05
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        Babasına yardım ederken kesilen ağacın altında kalıp, öldü
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        GİRESUN'daormanda ağaç kesen babasına yardım eden Koray Mındık (20), kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Alucra ilçesi Elmacık köyünde, öğle saatlerinde, orman işçisi olarak çalışan babasına ağaç kesiminde yardım eden Koray Mındık'ın üzerine ağaç devrildi. Ormandaki kişilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde ağacın altında kalan Koray Mındık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mındık'ın cansız bedeni, ağacın altından çıkarılıp otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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