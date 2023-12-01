Giresun´da fabrikada yangın
GİRESUN´unEynesil ilçesinde balık fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzünü dumanların kapladığı bölgede itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
GİRESUN´unEynesil ilçesinde balık fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzünü dumanların kapladığı bölgede itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
İlçenin yüksek kesimli Derebaşı Mahallesi´nde kurulu balık işleme fabrikasında, saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.
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