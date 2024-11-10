Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresunspor - Arnavut Belediyesi Futbol SK: 0-5

        STAT: Çotanak Spor Kompleksi HAKEMLER: Kaan Kara, Baykal Tuna, Erkan AkbakGİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Emirhan Akçay, Arda Kılıç, Barış Gün, Fatih Yılmaz, Arda Kabaca (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresunspor - Arnavut Belediyesi Futbol SK: 0-5
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Kaan Kara, Baykal Tuna, Erkan Akbak

        GİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Emirhan Akçay, Arda Kılıç, Barış Gün, Fatih Yılmaz, Arda Kabaca (Dk. 42 Efe Öztürk), Arda Cebeci (Dk. 66 Emircan Korkmaz), Furkan Kütük, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik, Alperen Köşker (Dk. 80 Gökmen Özyılmaz)

        ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK: Oğuz Çalışkan, Hakan Çinemre, Abdullah Çelik, İsmail Tarım, Sirac Susancak (Dk. 73 Eren Arıkan), Oğuz Kocabal (Dk. 65 Talha Bulut), Alperen Pak (Dk. 81 Kerem Kılıç), Ramazan Çevik, Atalay Yıldırım (Dk. 65 Mert Çayır), Emre Yakut (Dk. 73 Emre Çeltik), Caner Hüseyin Bağ

        GOLLER: Dk. 17 Caner Bağ, Dk. 31 Alperen Pak, Dk. 62 Emre Yakut, Dk. 83 Emre Çeltik, 90+4 Talha Bulut (Arnavutköy Belediyesi Futbol SK)

        SARI KARTLAR: Furkan Kütük (Giresunspor) Emre Yakut (Arnavutköy Belediyesi Futbol SK)

        1'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Giresunspor, sahasında Arnavutköy Belediyesi Futbol SK'ya 5-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlı ekip bu sonuçla üst üste 8'inci mağlubiyetini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında Giresun'un ilçelerind...
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında Giresun'un ilçelerind...
        Giresun'da tatlı patatesin çiftçiye yeni gelir kaynağı olması hedefleniyor
        Giresun'da tatlı patatesin çiftçiye yeni gelir kaynağı olması hedefleniyor
        Giresun'da 200 öğrenci Atatürk'ü "1938" koreografisiyle andı
        Giresun'da 200 öğrenci Atatürk'ü "1938" koreografisiyle andı
        Giresunspor'a destek yürüyüşü düzenlendi
        Giresunspor'a destek yürüyüşü düzenlendi
        Giresun İl Özel İdaresi'nin Espiye'deki çalışmaları devam ediyor
        Giresun İl Özel İdaresi'nin Espiye'deki çalışmaları devam ediyor
        Giresun'dan 23 ülkeye sağlık sektörü için geliştirdiği yazılımı sattı
        Giresun'dan 23 ülkeye sağlık sektörü için geliştirdiği yazılımı sattı