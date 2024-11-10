Giresunspor - Arnavut Belediyesi Futbol SK: 0-5
STAT: Çotanak Spor Kompleksi HAKEMLER: Kaan Kara, Baykal Tuna, Erkan AkbakGİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Emirhan Akçay, Arda Kılıç, Barış Gün, Fatih Yılmaz, Arda Kabaca (Dk.
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Kaan Kara, Baykal Tuna, Erkan Akbak
GİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Emirhan Akçay, Arda Kılıç, Barış Gün, Fatih Yılmaz, Arda Kabaca (Dk. 42 Efe Öztürk), Arda Cebeci (Dk. 66 Emircan Korkmaz), Furkan Kütük, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik, Alperen Köşker (Dk. 80 Gökmen Özyılmaz)
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK: Oğuz Çalışkan, Hakan Çinemre, Abdullah Çelik, İsmail Tarım, Sirac Susancak (Dk. 73 Eren Arıkan), Oğuz Kocabal (Dk. 65 Talha Bulut), Alperen Pak (Dk. 81 Kerem Kılıç), Ramazan Çevik, Atalay Yıldırım (Dk. 65 Mert Çayır), Emre Yakut (Dk. 73 Emre Çeltik), Caner Hüseyin Bağ
GOLLER: Dk. 17 Caner Bağ, Dk. 31 Alperen Pak, Dk. 62 Emre Yakut, Dk. 83 Emre Çeltik, 90+4 Talha Bulut (Arnavutköy Belediyesi Futbol SK)
SARI KARTLAR: Furkan Kütük (Giresunspor) Emre Yakut (Arnavutköy Belediyesi Futbol SK)
1'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Giresunspor, sahasında Arnavutköy Belediyesi Futbol SK'ya 5-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlı ekip bu sonuçla üst üste 8'inci mağlubiyetini aldı.
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