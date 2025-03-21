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        Fındıkta don ve kahverengi kokarca riskine, 'Atma Türkü' ile dikkat çekti

        GİRESUN'un Görele ilçesinde, kemençe sanatçısı Hayati Daştan, kar altındaki fındık bahçesinde, fındık zararlısı kahverengi kokarca ve don tehlikesine karşı üreticinin endişeleri, seslendirdiği 'Atma Türkü' ile dile getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:05
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        Fındıkta don ve kahverengi kokarca riskine, 'Atma Türkü' ile dikkat çekti
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        GİRESUN'un Görele ilçesinde, kemençe sanatçısı Hayati Daştan, kar altındaki fındık bahçesinde, fındık zararlısı kahverengi kokarca ve don tehlikesine karşı üreticinin endişeleri, seslendirdiği 'Atma Türkü' ile dile getirdi.

        Giresun'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bahar ile birlikte tomurcuklanan fındık dallarını beyaza bürüyen kar, üreticileri tedirgin etti. Fındıkta don riskini artıran soğuk hava ve fındığa zarar veren kahverengi kokarca nedeniyle üreticiler endişelendiklerini belirtti. Kemençe sanatçısı Hayati Daştan ise fındık bahçesinde kar yağarken kemençesiyle 'Atma Türkü' seslendirip, üreticinin tedirginliğine dikkat çekti. Daştan seslendirdiği türküsünde, "Tek umudumuz fındık. O da yandı mı acaba? Memlekete attılar, Avrupa'dan kokarca. Kemençemin üstüne yayı vururum yayı. Yaptı yapacağını giderek mart ayı" diyerek, hava şartları ve kokarcanın fındık üzerindeki etkisini dile getirdi. Paylaşım, sosyal medyada da ilgi çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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