Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yedikardeş köyü, Hamzalı mevkisinde meydana geldi. Muhlis Çiftçi'nin kullandığı 28 DF 094 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 metre yükseklikteki duvardan şarampole devrildi. Devrilen traktör altında kalarak yaralanan Çiftçi, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çiftçi, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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