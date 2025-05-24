Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Devrilen traktörün sürücüsü öldü

        GİRESUN'unŞebinkarahisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Muhlis Çiftçi (84), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:09 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GİRESUN'unŞebinkarahisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Muhlis Çiftçi (84), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yedikardeş köyü, Hamzalı mevkisinde meydana geldi. Muhlis Çiftçi'nin kullandığı 28 DF 094 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 metre yükseklikteki duvardan şarampole devrildi. Devrilen traktör altında kalarak yaralanan Çiftçi, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çiftçi, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43 gündür haber alınamıyordu!
        43 gündür haber alınamıyordu!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        ABD, Güney Kore'den askerlerini çekmeyecek
        ABD, Güney Kore'den askerlerini çekmeyecek
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Giresun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Giresun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Giresun'da Yeşilay'dan sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara "Aile Hafta...
        Giresun'da Yeşilay'dan sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara "Aile Hafta...
        Fındık üreticilerine kahverengi kokarca uyarısı
        Fındık üreticilerine kahverengi kokarca uyarısı
        Piraziz'de yayla yolunda çalışma başlatıldı
        Piraziz'de yayla yolunda çalışma başlatıldı
        SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti
        SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti