Giresun'da denize girmek yasaklandı

Kentte denize girmek olumsuz hava koşulları nedeniyle yasaklandı. Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz koşulları nedeniyle bugün (16 Haziran 2025 Pazartesi) il sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Lütfen uyarıları dikkate alınız” denildi.

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