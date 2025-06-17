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        Denizde kaybolan Toprak için arama çalışmalarında 2'nci gün

        GİRESUN'da serinlemek için babası Celal Derme (30) ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak Derme (10) için arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:20
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        Denizde kaybolan Toprak için arama çalışmalarında 2'nci gün
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        GİRESUN'da serinlemek için babası Celal Derme (30) ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak Derme (10) için arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor.

        Çıtlakkale Mahallesi sahilinde dün serinlemek için denize giren Celal Derme ve oğlu Toprak Derme bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, yardıma koştu. Denizde kurtarılan Celal Derme kıyıya çıkarılırken, oğlu Toprak Derme kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Derme, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Derme'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Toprak Derme için arama çalışmaları; 111 personel, 26 dalgıç, 7 deniz aracı, 2 dron, 13 araç ve 1 helikopterle 2'nci günde havadan ve karadan devam ediyor. Toprak Derme'nin Teyyaredüzü Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, ailesinin sahil kıyısında umutlu bekleyişi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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