Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da 'Islık Dili' çalıştayı

        GİRESUN'da, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki 'ıslık dili' için çalıştay düzenlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da 'Islık Dili' çalıştayı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GİRESUN'da, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ndeki 'ıslık dili' için çalıştay düzenlenecek. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleştirilecek 'Islık Dili Koruma Eylem Planı Revizyonu Çalıştayı', 19 Haziran'da yapılacak.

        Doğu Karadeniz’in zorlu coğrafyasında ortaya çıkan ve parmak, dil, diş, dudak ile yanakların kullanımıyla kelime değeri kazanarak iletişim kurulmasını sağlayan ıslık dili, özellikle Giresun, Ordu ve Gümüşhane’de yaklaşık 10 bin kişi tarafından konuşuluyor ya da anlaşılıyor. Çalıştayda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında, ıslık dilinin korunması için hazırlanan eylem planı ve bu planın uygulanma durumu değerlendirilecek. Ayrıca ıslık dilinin yaşatılmasına yönelik öneriler masaya yatırılacak.

        Çalıştay, uluslararası kültürel diyaloğu güçlendirmek amacıyla İspanya’dan da katılımcılara ev sahipliği yapacak. UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’nde yer alan Kanarya Adaları’ndaki 'La Gomera Adası Islık Dili (Silbo Gomero)' uygulayıcıları, etkinliğe davet edildi. Silbo Gomero Derneği’nden 2 miras taşıyıcısı, 17-19 Haziran tarihlerinde Giresun’da olacak. İspanyol misafirler, ıslık dilinin en yoğun şekilde yaşatıldığı Giresun’un Kuşköy’ünü ziyaret edecek ve Türk miras taşıyıcılarıyla buluşacak. Karadeniz’in doğal yapısından kaynaklanan engebeli arazide, iki karşı tepeden ıslık dilini kullanarak iletişim kuracak olan katılımcılar, bu eşsiz kültürel mirası birlikte yaşatmayı hedefliyor. Bu buluşmanın, iki farklı kültür arasında ıslık dilinin uluslararası düzeyde tanıtımına ve gelecek kuşaklara aktarımına katkı sağlaması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti

        Benzer Haberler

        Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı
        Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı
        Denizde kaybolan Toprak için arama çalışmalarında 2'nci gün
        Denizde kaybolan Toprak için arama çalışmalarında 2'nci gün
        Espiye'de imza günü düzenlendi
        Espiye'de imza günü düzenlendi
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Giresun'da serinlemek için babasıyla denize giren çocuk aranıy...
        GÜNCELLEME - Giresun'da serinlemek için babasıyla denize giren çocuk aranıy...
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu (2)
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu (2)