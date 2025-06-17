Giresun'da 'Islık Dili' çalıştayı

GİRESUN'da, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ndeki 'ıslık dili' için çalıştay düzenlenecek. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleştirilecek 'Islık Dili Koruma Eylem Planı Revizyonu Çalıştayı', 19 Haziran'da yapılacak.

Doğu Karadeniz’in zorlu coğrafyasında ortaya çıkan ve parmak, dil, diş, dudak ile yanakların kullanımıyla kelime değeri kazanarak iletişim kurulmasını sağlayan ıslık dili, özellikle Giresun, Ordu ve Gümüşhane’de yaklaşık 10 bin kişi tarafından konuşuluyor ya da anlaşılıyor. Çalıştayda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında, ıslık dilinin korunması için hazırlanan eylem planı ve bu planın uygulanma durumu değerlendirilecek. Ayrıca ıslık dilinin yaşatılmasına yönelik öneriler masaya yatırılacak.

Çalıştay, uluslararası kültürel diyaloğu güçlendirmek amacıyla İspanya’dan da katılımcılara ev sahipliği yapacak. UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’nde yer alan Kanarya Adaları’ndaki 'La Gomera Adası Islık Dili (Silbo Gomero)' uygulayıcıları, etkinliğe davet edildi. Silbo Gomero Derneği’nden 2 miras taşıyıcısı, 17-19 Haziran tarihlerinde Giresun’da olacak. İspanyol misafirler, ıslık dilinin en yoğun şekilde yaşatıldığı Giresun’un Kuşköy’ünü ziyaret edecek ve Türk miras taşıyıcılarıyla buluşacak. Karadeniz’in doğal yapısından kaynaklanan engebeli arazide, iki karşı tepeden ıslık dilini kullanarak iletişim kuracak olan katılımcılar, bu eşsiz kültürel mirası birlikte yaşatmayı hedefliyor. Bu buluşmanın, iki farklı kültür arasında ıslık dilinin uluslararası düzeyde tanıtımına ve gelecek kuşaklara aktarımına katkı sağlaması bekleniyor.