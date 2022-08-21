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Giresun'da 2020 yılında yaşanan sel felaketinin yaraları büyük ölçüde sarıldı

AA

Giresun'da 2020 yılında yaşanan sel felaketinin yaraları büyük ölçüde sarıldı

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin yaraları, hızla yapılan çalışmalar sayesinde büyük ölçüde sarıldı.

Başta Dereli olmak üzere merkez ve birçok ilçeye etki eden sağanağın neden olduğu afetin üzerinden 2 yıl geçti.

İl genelinde 5'i jandarma personeli olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kaybolduğu afetin yol açtığı hasar, ilgili bakanlıkların çalışmalarıyla giderildi. Çalışmaların ardından Dereli ilçesi adeta yeniden imar edildi.

Tamamlanan afet konutları hak sahiplerine teslim edilirken, bölgede kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binalarının yapım işlemleri ise hızla devam ediyor.

- Yardım ödenekleriyle vatandaşların acil ihtiyaçları karşılandı

Giresun Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Dereli olmak üzere birçok ilçenin sel felaketinden etkilendiğini anımsattı.

"Pek çok deremizin taşması sonucunda yollarımız, köprülerimiz, menfezlerimiz, vatandaşlarımızın yaşadığı ev ve iş yerleri bu afetten olumsuz etkilendi maalesef." diyen Ünlü, afetin ilk saatlerinden itibaren ilgili bakanların bölgeye intikal ettiklerini ve tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Afetin üzerinden bir hafta geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Giresun'a geldiğini belirten Ünlü, "Devletin şefkat ve yardım ellerini hızlıca bölgeye ulaştırdılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza, 15 gün bizimle köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe gezen sayın bakanlarımız başta olmak üzere tüm bakanlara yakın ilgi ve desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

AFAD'ın gönderdiği yardım ödenekleriyle vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılandığına işaret eden Ünlü, şu değerlendirmede bulundu:

"Sel hasarlarının yaralarının sarılması açısından başlayan çalışmalar kapsamında AFAD tarafından toplamda ilk etapta acil ödenek olarak yaklaşık 70 milyon lira gönderildi. Bu ödenekle acil yapılması gereken, onarılması gereken hasarları giderdik. Köylerimizin içme suyu altyapılarını, çalışmalarını tamamladık. 4123 sayılı kanun kapsamında da yaklaşık 171 milyon lira ödenek gönderildi. Ödeneklerle özellikle yollarımızın onarımını büyük oranda tamamladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından köy grup yollarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu anda yüzde 70-80 gerçekleşme söz konusu. Yıl sonuna kadar da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından köy grup yollarındaki çalışmalar tamamlanacak."

- Afet konutları hak sahiplerine teslim edildi

Ünlü, ilçe merkezi yeniden imar edilen Dereli'ye bağlı köylerde 16 afet konutunun tamamlandığını, 26'sının da yapımına devam edildiğini söyledi.

İlçe merkezinde de tamamlanan konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Ünlü, "22 Ağustos sel afetinden hemen sonra Dereli ilçemizdeki riskli alanda toplam 71 konut ve 82 iş yeri ile yine Sütlüce Mahallesi'nde 142 konutun inşaatları tamamlanarak hak sahiplerine anahtarları teslim edildi." diye konuştu.

Ünlü, afetten en fazla etkilenen yerlerden olan Doğankent ilçesinde inşa edilen 156 konut ve 70 dükkanın da hak sahiplerine verildiğini ifade etti.

Vali Ünlü, merkeze bağlı Çaldağ köyü ile diğer ilçelerde evleri zarar görenler için AFAD tarafından planlanan konutlarla ilgili sürecin devam ettiğini aktardı.

Selden etkilenen esnafın da yaralarının sarıldığına işaret eden Ünlü, "Esnafımızın gördüğü zararların karşılanması için 413 iş yerinde yaklaşık 5 milyon liralık hasar ödemeleri yapıldı. Acil ihtiyaçlar için esnafımızın yaraları hızlı bir şekilde sarılmış oldu. Modern iş yerleri kendilerine teslim edildi." dedi.

Ünlü, doğalgaz altyapı çalışmalarının sürdüğü Dereli'deki imar çalışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Dereli'de insanlarımız yeni modern konut ve iş yerlerine kavuştu. Bunlara iş yeri ya da konut demek haksızlık olur. Burası çok güzel bir yaşam alanı oldu. Peyzaj alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, modern mimariyle konut ve iş yerleri modern bir görünüm kazandı. Çok güzel yaşam alanları inşa ettik."

- Kamu binalarının inşası sürüyor

Afetten olumsuz etkilenen kamu binalarının da yıkılarak yeniden yapıldığının altını çizen Ünlü, şöyle devam etti:

"Afetten kamu binaları da çok büyük zarar gördü. Bu kapsamda Dereli ilçemizde hükümet konağımız, adliye binamız, emniyet müdürlüğümüz, belediyemiz gibi pek çok binamızı riskli alanda yer aldığı için yıkmak durumunda kaldık. Hükümet konağı binamızın inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçe Jandarma Komutanlığımız devam ediyor. Diğer binalarımız için de süreç sürüyor."

Ünlü, taşkınlara neden olan derelerde taşkın koruma, ıslah ve köprü çalışmaları gerçekleştirildiğini, bu projelerde de önemli mesafeler alındığını ifade etti.

Giresun-Dereli karayolundaki iyileştirme projesinin de hızla devam ettiğini belirten Ünlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Giresun-Dereli karayolundaki hasarların giderilmesi için planlanan projeye de büyük önem veriyoruz. Karayolunun büyük oranda yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Artık Dereli ilçemize 20-25 dakikada ulaşabiliyoruz. Sadece Giresun ile Duroğlu beldesi arasındaki kısımda çalışmalar devam edecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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