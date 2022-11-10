Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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GİRESUN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Giresun'un Güce, Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde anıldı.

Yağlıdere ilçesindeki tören, HükÜmet Konağı önünde düzenlendi. Kaymakam Kübra Kaplan ile Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

Anma töreni, Şehit Enver Şahin Ortaokulu konferans salonunda öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikle sona erdi.

- Güce

Belediye Meydanı'ndaki tören alanında gerçekleştirilen anma programı, Güce Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ve Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Güce Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu Salonunda organize edilen anma programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamından kesitler aktaran sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

- Espiye

Espiye'de Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtına İlçe Kaymakamı Taner Tengir tarafından çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla ilçe genelinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yunus Emre Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen anma programında Atatürk konulu şiirler okundu, oratoryo ve tiyatro gösterisi sahnelendi, kora dinletisi gerçekleştirildi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Tengir ve Cumhuriyet Savcısı Cağatay Yakarer tarafından verildi.

Programa Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Emniyet Müdürü Özer Barış Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Barış Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.





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