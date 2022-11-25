Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın ailesine acı haber verildi

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GİRESUN (AA) - Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın (21) ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi'nde yaşayan annesi Sema ile babası Fehmi Ünal'a, askeri yetkililerce şehadet haberi verildi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, bölgeye taziye çadırı kuruldu.

Şehit Ünal'ın 6 çocuklu ailenin tek erkek evladı olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Ünlü, mesajında,"Şehidimiz var Giresun. Pençe Kilit Harekatı'nda şehadete eren Giresunlu hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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