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Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

AA

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Şehit Ünal (21) için Güce ilçe merkezinde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin kardeşi Sudenaz Ünal ağabeyinin resmini taşıdı, baba Fehmi Ünal ise oğlunun askeri beresini taktı.

Oğlunun tabutuna sarılan anne Sema Ünal, ağlamayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Askerim, yavrum. Sen beni hiç utandırmadın. Koç askerim benim. Sen gittin ama senin gibi niceleri var yavrum. Beni gururlandırdın, Allah da seni gururlandırsın. Yavrum ben seni vatana feda ettim. Bin tane, on binlerce daha var senden. Yavrum, vatan sağ olsun. Sen her zaman benim içimde, kalbimdesin yavrum. Bu senin damatlığın yavrum. Sen damatlığını giydin çocuğum. 'Hayalimin peşinde koşacağım.' dedin, koştun yavrum. Allah seni Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bize büyük bir gurur bıraktı. Hiç boynunuzu eğmeyin."

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Ünal'ın naaşı, Espiye ilçesindeki Çam Mahallesi mezarlığına defnedildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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