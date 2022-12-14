Islık dili dergi ve kitap haline getirilecek

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GİRESUN (AA) - Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, ıslık dili ile ilgili dergi ve kitap çıkarmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Başkan, gazetecilere, Çanakçı ilçesi Kuşköy'de asırlardır haberleşme aracı olarak kullanılan ıslık dilini yazılı anlamda kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Islık dili dergisi ve kitabını uluslararası düzeyde çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan, şunları kaydetti:

"Çıkaracağımız dergi ve kitap Giresun, bölgemiz ve Türkiye'miz için önemli bir doküman olacaktır. Islık dili dergisi ve kitabında ıslık dilinin tanımı, özellikleri, tarihi, doğuşu, ne zamandan beri konuşulduğu, Türkiye ve dünyada fark edilme tarihi, Islık Dili Festivalinin, tanıtım günlerinin doğuşu ve düzenlenme sebepleri, ıslık dili kursunun açılmasının nedenleri gibi konular yer alacak."





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