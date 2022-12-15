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TBMM Başkanı Şentop, Giresun'da milletvekilinin annesinin cenaze törenine katıldı

AA

TBMM Başkanı Şentop, Giresun'da milletvekilinin annesinin cenaze törenine katıldı

GİRESUN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün dün vefat eden annesi Feride Öztürk'ün Giresun'daki cenaze törenine katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 96 yaşındaki Feride Öztürk için Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Razaman Topcan'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar edildi.

Şentop, Feride Öztürk'e Allah'tan rahmet, Cemal Öztürk ve akrabalarına baş sağlığı diledi. Ölümün, yaradılışın gerçeklerinden biri olduğuna dikkati çeken Şentop, "Ama bizi bu konuda teselli eden iki önemli husus var. Birisi şudur, ölüm bir yokluk, bir bitiş, bir son değildir. Cenab-ı Hakk'ın bizi var ettiği andan itibaren bir yolculuğumuz var. Dünya hayatı bu yolculuğun bir safhasıydı, evet ölüm dünyadaki hayatın sona ermesidir, bundan sonra hayat devam ediyor, kabir hayatı ve inşallah Cenab-ı Hak o ebedi hayatta Feride annemizi müşerref kılsın." dedi.

Müslümanlar için ebedi hayatın, dünya hayatına göre daha kıymetli ve değerli olduğuna işaret eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Efendimiz Aleyhissalatu vesselam, 'Bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır' diyor. Ama bunun iki istisnası vardır. Birisi de kendisine dua edecek salih evlat veya evlatlar. Dolayısıyla geride kendisini dua ile yad edecek, salih amel ile yad edecek hayırlı evlatlar bırakmış olması, bir asırlık ömürden sonra da amel defterinin kapanmayacağını gösteriyor."

Cemal Öztürk ise mahallesinin bir çınarı olan annesini hep birlikte yolcu ettiklerini belirterek "Ben çok duygu yüklüyüm çünkü annem on çocuk doğurmuş. Biz 8 kardeş hayattaydık, iki kardeşimiz bizler görmeden vefat etmiş. Beni yetiştirdi, yemedi yedirdi, çok gariplik çekti. Son anına kadar başta Cumhurbaşkanı'mıza ve bize dua ediyordu. Eli şifalı, ağzı dualıydı. Tabii böyle insanların aramızdan vakti gelince gitmesi hepimizi üzüyor, bizi de aile olarak üzdü. Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

Feride Öztürk'ün cenazesi, konuşmaların ardından dualar eşliğinde aynı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Giresun Valisi Enver Ünlü, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Çanakçı Kaymakamı Mustafa Talha Aydın, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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