Bakan Kurum'dan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine ilişkin açıklama:

GİRESUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine, geçerli 5 milyon 135 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde organize edilen AK Parti Giresun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, Giresunlulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.



Milyarlarca liralık yatırımı Giresun'a kazandırdıklarını belirten Kurum, "Bugün baktığınızda sadece bakanlık olarak şehrimize sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden üstyapı ve altyapı yatırımlarına kadar bir buçuk milyar liralık 24 projemiz devam ediyor." dedi.

Kurum, Giresun'a TOKİ eliyle 3 bin 764 sosyal konutu, donatılarıyla beraber kazandırdıklarını aktararak, yine TOKİ eliyle 619 sosyal konutun yapımını da sosyal donatılarıyla birlikte devam ettirdiklerini kaydetti.

Merkeze bağlı Aksu Mahallesi'nde inşa edilen 595 konutun da yapımında son aşamaya gelindiğini dile getiren Kurum, bu konutları da 2023 yılında millete armağan edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İşyerim" projesini başlattıklarını anımsatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başvurular tarihi bir rekor kırdı, geçerli 5 milyon 135 bin başvuru yapıldı ve bu başvuruların 2 milyonu aşkını da gençlerimiz. Gençlerimiz bize her zaman güvendiler, her zaman biz onlarla birlikte yol yürüdük ve Allah'ın izniyle yürümeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Giresun'umuza bin 550 konut kazandırıyoruz. İlk Evim Arsa projemiz kapsamında da Giresun'umuzda tam 2 bin konutluk altyapısı hazırlanmış, yolları, altyapısı, imarı tamamlanmış arsalarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz."

Bakan Kurum, bunların yanı sıra merkezde Kale Mahallesi ve Zeytinlik semtinde Giresun Belediyesi ile birlikte sokak sağlıklaştırma ve tescilli yapıların restorasyonuyla ilgili projeleri de hızlı bir şekilde yürüttüklerini aktardı.

Giresun'a TOKİ Başkanlığı eliyle 2 millet bahçesi yaptıklarını belirten Kurum, "Birisi eski Giresun stadının olduğu yerde TOKİ eliyle ihalesini gerçekleştirdik, 100 milyon lira artı KDV'si fiyat farkıyla birlikte. Şehrin göbeğinde yürüme mesafesinde tüm vatandaşlarımızın ulaşabileceği şehrin en değerli en kıymetli alanını yine Giresunlu kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

Kurum, diğer millet bahçesinin de Bulancak'ta yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"O tarihi camimizin hemen yanında oradaki yapıların tamamını vatandaşlarımızla görüşerek kaldırdık ve orada Bulancak'ın gençlerinin, kadınlarının, Giresunlu kardeşlerimizin bir araya geleceği çok güzel bir millet bahçesini Bulancak'ımıza, Giresun'umuza armağan ettik. İnşallah eski stat yerindeki çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayıp 2023 yılı içerisinde Giresunlu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız."

Giresun merkezdeki eski çöp alanıyla ilgili de proje gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "Buradaki rehabilitasyonu da yapmak suretiyle Giresun'un sahilinde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla bir projeyi de en kısa zamanda Giresun'a kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerinden daha çok etkilendiğine işaret ederek, şunları aktardı:

"Sıklığı, şiddeti giderek artmaktadır ve bu manada gördüğümüz sellerle, yangınlarla yine deprem ile mücadele noktasında ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonlarla hemen afet alanında milletimizin yanında yer almaya çalışıyoruz ve ortak evimiz dünyamızın geleceğinin tehdit altında olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Ne yazık ki ülkemiz, bölgemiz, Giresun'umuz da aslında bu tehlikenin etkilerine maruz kalıyor."

- "Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da toplamda 643 konutu inşa ettik"

Giresun'da 22 Ağustos 2020'deki sel afetini anımsatan Kurum, bu afette vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Yeni Dereli ve yeni Doğankent'in inşasını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kurum, "Giresun'unumuz da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da toplamda 643 konutu inşa ettik ve milletimize teslim ettik." diye konuştu.

Bakan Kurum, millete yaptıkları hizmetlerde karşılarında duran bir muhalefet olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu muhalefet var ki ne kendilerine güveniyorlar ne de aziz milletimize inanıyorlar, bugüne kadar tek bildikleri şey neydi biliyor musunuz? Batı'ya özenmeleriydi. Şimdi ama ne yaptılar sınıf atladılar, doğrudan dışarıdan ekonomist, iklim uzmanı, çevre uzmanı getirmeye başladılar. Bunlar zaten hep böyleydi, biz bunları böyle tanıdık. Milletimiz uçak yapmak istedi 'ne gerek var' dediler, 'biz dışarıdan daha ucuza alırız' dediler. Milletimiz top tüfek, tank yapmak istedi, füzemizi biz hazırlayalım dedi, 'hiç lüzumu yok' dediler, 'biz dışarıdan ithal ederiz' dediler. Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un girişimleri oldu biliyorsunuz, bunlar baltaladılar, şimdi yerli ve milli SİHA'larımıza, ihracat patlaması yapan o teknolojik ürünlere muhalefet edenler çareyi yine ithal etmekte arıyorlar. Öyle bir noktaya gelmişler ki bir yerden para, diğer yerden uzman, öteki yerden de ekonomi programıyla devşiriyorlar ve milletimize vadettikleri ithal ekonomi uzmanlarıyla, şehircilik, çevre uzmanlarıyla projeler yapacağını söylüyorlar."

Bu durumu hayretle izlediklerini dile getiren Kurum, "Biz bunların bu topraklara, bu millete yabancı olduklarını zaten biliyorduk ama menşelerinin bile dışarıda olduğunu bilmiyorduk, bunu da öğrenmiş olduk. Varsın onlar da seçim görünmeden, değerli kardeşlerim işte altılı masanın durumu, birbirleriyle birlikte ülkemizi bilmem kaç milyar dolara peşkeş çekmeye kalksınlar, varsın konuşacak konu bulamadıkları için altılı masada bakanlık taksimatı yapsınlar, varsın onlar sahte mağduriyet rollerini oynamaya devam etsinler, çeşme, musluk açılışlarına devam etsinler." diye konuştu.

"Onlar 2007'de bu cefakar milletimizin tırnaklarıyla kurduğu AK Parti'yi kapatmak istediler, biz duruşumuzdan bir an bile ödün vermedik, duruşumuzu hiçbir zaman bozmadık." diyen Bakan Kurum, "81 ilimizde 85 milyon vatandaşımıza hizmet edecek açılışlarımıza, temel atmalarımıza devam ettik. Onlar Gezi ihanetine kalkışıp sokakları yağmaladıkları o kara günlerde bile biz asla karamsarlığa kapılmadık, milletimize hizmet etmeye devam ettik. 2013'te hepsi birden yargı darbesinin arkasında saf tuttular ama biz o gün de yılmadık, eserler üretmeye, hizmet siyaseti yapmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Biz gücümüzü birileri gibi algıdan, sosyal medya operasyonlarından almıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023'e emin adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da milletimize hizmet edeceğiz ve bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan, partimizin davasının yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz. Giresun'umuz, AK Parti teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, bu kutlu davanın hiçbir neferi asla ve asla bu yoldan dönmeyecek ve biz gücümüzü birileri gibi algıdan, sosyal medya operasyonlarından almıyoruz, kimden alıyoruz? Sizlerden alıyoruz, aziz milletimizden alıyoruz, teşkilatlarımızdan alıyoruz ve inşallah burada sizlerin söylediği bir söz var, ne bu söz? 'Ata arpa, yiğide de arka gerek' İşte biz yalnızca sırtımızı aziz milletimize yaslarız. Bizim arkamızda milletimiz var, arkamızda eli nasırlı analarımız, babalarımız var, annelerimiz, babalarımızın duası var. Bize Giresun yeter, bize aziz milletimiz yeter, bize Türkiye yeter, biz bu anlayışla 2023 seçimlerinde inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na rekor bir oyla destek vereceğiz. Giresun ithal olanı değil yerli ve milli olanı seçecek, en büyük desteği verecektir."



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