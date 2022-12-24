Giresun'da şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın ailesine şehadet belgesi verildi

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GİRESUN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın Giresun'daki ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

Vali Enver Ünlü ve beraberindekiler, şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal'ı, Espiye ilçesindeki evlerinde ziyaret etti.

Şehadet belgesini şehidin anne ve babasına teslim eden Ünlü, "İnşallah bu son şehidimiz olur, bir daha şehit haberi gelmez. Vatanımız, milletimiz sağ olsun." dedi.

Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştu.

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