Teskeresine 3 gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi

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GİRESUN (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde teskeresine 3 gün kala otomobilinin uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden asker Ahmet Necat Köse (21), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'dan alınarak Eynesil ilçesine getirilen Köse için kent meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Köse'nin babası Osman ve annesi Aysel Köse ile Giresun Vali Vekili Mehmet Fatih Çavuş, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ahmet Necat Köse'nin cenazesi, Gümüşçay Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.



Yedek astsubay çavuş Ahmet Necat Köse'nin teskeresine 3 gün kaldığı ve amcası Rasim Köse'nin de Şırnak'ta piyade er olarak vatani görevini yaparken, 1993 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

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