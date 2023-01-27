Galatasaray kafilesi, Giresun'a geldi

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray, Giresun'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Teknik direktör Okan Buruk'a çiçek veren bazı taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak birlikte fotoğraf çektirdi.

Galatasaray kafilesi için havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Sarı kırmızılı takım, buradan Giresun'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele geçti.

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