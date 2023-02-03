İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

GİRESUN (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, bilgileri, birikimleri ve güçleriyle Türkiye'nin neresi olursa olsun katkı sunmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Tirebolu ilçesinde 6'lı masanın ittifak üyesi siyasiler ve muhtarlarla bir araya gelen İmamoğlu, ittifak olarak seçimi kazanabileceklerine inandığını ifade etti.

İmamoğlu, tarihe altın harflerle geçmeye çok yakın olduklarını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu millet, bu gelecek nesil bizimle gurur duyacaktır, bizimle övünecektir, bize minnet duyacaktır. 'O nesle teşekkür ederiz' diyecektir, 'Onların sayesinde rahata erdik, onların sayesinde özgür, eşit, adil bir ülkede yaşıyoruz, yaptıklarımız karşılık buluyor, çalışırsak bir işe girerim illa tanıdığım olmak zorunda değil' derler ya da 'Bu ülke de eşitlikten, adaletten nasibini almış' derler. Ama az önce de söylediğim gibi, yine kendi elimizde olan sürece dair büyük hatalar yaparsak, ne yazık ki kara leke olarak da tarihe geçmek mümkün."

İmamoğlu, programı kapsamında, Piraziz, Tirebolu ve Eynesil belediyelerini ziyaret etti, "Piraziz Peyzaj Park Uygulaması" yapılan alanda incelemelerde bulundu, Tirebolu Meydan Düzenleme Projesi'nin açılış törenine katıldı.





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