"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Giresun finali gerçekleştirildi

GİRESUN (AA) - "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Giresun finali yapıldı.
Espiye ilçesindeki Mescid-i Aksa Camisi'nde gerçekleştirilen finale, Anadolu imam hatip liselerinden 12 öğrenci katıldı.
Yarışmada birinciliği, Çanakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berat Öztürk elde etti. Giresun Hurşit Bozbağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Fatih Memiş ikinci, Görele Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Kamil Saraç ise üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere, başarı belgesi ile çeşitli hediyeler verildi.