Giresun'da dere yatağına hafriyat döken kişiye para cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde dere yatağına hafriyat döktüğü kamera görüntüleriyle tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sık sık çöp ve moloz döküldüğü belirlenen Güvenlik köyünden geçen Harşit Deresi'nin kenarına kamera sistemi kuruldu.

Görüntülerde, dere yatağına minibüs ile taşıdığı inşaat atığını döktüğü tespit edilen A.T'ye, ilgili kanun gereği 1295 lira ceza kesildi.

Öte yandan, Doğankent Kaymakamlığı ve Doğankent Belediyesi ekiplerinin temizlediği bölgeye, çöp ve moloz dökülmemesi yönünde tabela asılarak şerit çekildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.