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GİRESUN (AA) - Giresun'da "IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri için Teknik Destek Projesi" kapsamında, IPARD 3 (2023-2029) Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-IPARD Yönetim Otoritesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK İl Koordinatörlüğü'nün katkılarıyla bir otelde organize edildi.

TKDK İl Koordinatörlüğü faaliyetleriyle ilgili sunum yapan İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, 2013 yılından bugüne IPARD Programı kapsamında yaklaşık 400 milyon liralık, 58 kadın ve 82 genç girişimci dahil 234 projeye imza attıklarını söyledi.

Yaklaşık 200 milyon lira hibenin yarısından çoğunu yatırımcılara ödediklerini dile getiren Kurşun, şunları kaydetti:

"Kalan kısmının da hibe ödemelerini bu sene içerisinde yapacağız. İlimizin en önemli ve potansiyeli en yüksek meyvesi fındıkta, işleme kapasitesi 70 bin tona varan 14 fındık işleme tesisini destek kapsamına aldık. Böylelikle yeni kurulum olarak ilin toplam kapasitenin yüzde 35'ine katkıda bulunmuş olacağız. Ülkemize büyüklük olarak sıralamaya giren, ilin üretim ve avlanma kapasitesini karşılayabilecek büyüklükte balık işleme tesisini IPARD hibeleri ile ilimize kazandırmış bulunmaktayız. Bu tesisin tam kapasiteyle çalışması ilimizde denizde yapılacak kafes balıkçılığı ile mümkün olacaktır. Bununla ilgili IPARD 3 programında denizde kafes balıkçılığının desteklenmesi için İl Koordinatörlüğümüz müracaatını yapmış ve teklifimiz kabul edilmiştir."

Kurşun, kentteki mevcut ve bugüne kadar kurulan turizm işletme belgeli 35 konaklama tesisinin yarısından fazlasının TKDK'nin desteklerini kapsadığını belirterek, "Yenilenebilir enerji alanında İl Koordinatörlüğümüzün desteklediği ve sözleşmelerini imzaladığı GES kurulumu 5,5 megawata ulaşmıştır. Bu da ilde mevcut 22 megawat GES enerji tesisinin yüzde 25'ine karşılık gelmektedir." dedi.

12 Çağrı LEADER Programı kapsamında Giresun'da 9 Yerel Eylem Grubu (YEG) kurulduğunu ve Türkiye'de en fazla YEG Derneği kuruluşunun Giresun'da gerçekleştiğini dile getiren Kurşun, gelecek sene için Yağlıdere YEG, Güce-Doğankent YEG Derneklerinin kurulmasıyla Giresun'da kırsal alanda LEADER Programının uygulanmadığı alan kalmayacağını ifade etti.

Kurşun, YEG'lere toplamda 1,3 milyon lira avans ödemesi yapıldığını ve 1 yıl içerisinde yüzde 100 hibe desteği ile yaklaşık 14,1 milyon lira ödeme yapılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü - IPARD Yönetim Otoritesi'nde görevli Koordinatör Batu Benli tarafından bilgilendirme yapıldı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili sunumu, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Haydar Ünlü gerçekleştirdi.

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi ve eşi Tenzile Geldi ise TKDK destekleriyle kurduğu süt işleme tesisiyle ilgili tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Angın da katıldı.





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