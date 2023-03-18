En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Kaymakam İbrahim Zahid Ahat, Şaban Kalesi'ndeki şehitlikte yapılan törende, 1. Dünya Savaşı'nda Türk askerinin bir çok cephede olduğu gibi, Şaban Kalesi bölgesinde de destanlar yazdığını söyledi.

Şaban Kalesi'nde şehit olan askerlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ahat, "1. Dünya Savaşı'nda açlık, yokluk, salgın hastalığın bir sel gibi çiğneyip geçtiği Doğu Karadeniz'de önemli savaşlar yaşanmıştır. Rus ordusu ancak Şaban Kalesi'nde durdurulmuş, 16 aya yakın yapılan savunma ile Rus ordusu Şaban Kalesi'ni geçememiştir. Biz bugün buralarda rahat ve huzur içinde yaşıyorsak, bunu burada yatan şehitlerimize borçluyuz." dedi.



Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel ve diğer ilgililerin katıldığı törende şehitler için dua edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.