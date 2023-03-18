GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakam İbrahim Zahid Ahat, Şaban Kalesi'ndeki şehitlikte yapılan törende, 1. Dünya Savaşı'nda Türk askerinin bir çok cephede olduğu gibi, Şaban Kalesi bölgesinde de destanlar yazdığını söyledi.
Şaban Kalesi'nde şehit olan askerlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ahat, "1. Dünya Savaşı'nda açlık, yokluk, salgın hastalığın bir sel gibi çiğneyip geçtiği Doğu Karadeniz'de önemli savaşlar yaşanmıştır. Rus ordusu ancak Şaban Kalesi'nde durdurulmuş, 16 aya yakın yapılan savunma ile Rus ordusu Şaban Kalesi'ni geçememiştir. Biz bugün buralarda rahat ve huzur içinde yaşıyorsak, bunu burada yatan şehitlerimize borçluyuz." dedi.
Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel ve diğer ilgililerin katıldığı törende şehitler için dua edildi.