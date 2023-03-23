Güce'de öğrenciler Şaban Kalesi şehitliğini ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde öğrenciler, Şaban Kalesi şehitliğini ziyaret etti.

Güce Çok Programlı Anadolu Lisesi, Güce İmam Hatip Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerince gerçekleştirilen ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al, gazetecilere, sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Çocuklara bu vatanın kolay kazanılmadığını, bu uğurda şehitler verildiğini, gazilerimizin olduğunu ve bize bırakılan mirasın ne kadar değerli olduğunu yerinde göstermek istedik. Aynı zamanda çocuklarımıza vatan, millet, bayrak ve ezan kavramlarının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğretmek istedik."



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