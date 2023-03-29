Giresun ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

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GİRESUN (AA) - Giresun ve Rize'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.



Giresun'un Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçeleri ile yüksek kesimlerinde, dün gece başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Hayatı olumsuz etkileyen yağış sonucu Şebinkarahisar kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

​​​​​​​Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda yağış, sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Karayolları ekipleri, bu güzergahı kullanacak sürücülere, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulunuyor.

- Rize

Kentte hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle aralıklarla yağan kar, Kaçkar Dağları ve yaylaları beyaza bürüdü.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki 2 bin rakım üzerindeki yaylalarda kar yağışı etkisini sürdürürken ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ise gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Turizm alanı olarak belirlenen Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidinde de kar yağışının başladığı belirtildi.



Karayolları ekipleri, Ovit Dağı'nda kar yağışına karşı gerekli tedbirleri alarak çalışmalara başladı.



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