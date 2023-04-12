Şebinkarahisar'da şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenlendi

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GİRESUN (AA) - Şebinkarahisar Kaymakamlığınca ilçedeki şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar için iftar programı düzenledi.

İlçedeki bir düğün salonunda şehit aileleri ve gazileri onuruna geleneksel olarak düzenlenen iftar programına, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar da katıldı.

Şebinkarahisar Kaymakam Vekili ve Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, Belediye Başkanı Ömer Şentürk, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Pala, kurum müdürleri, iftar programında şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle bir araya geldi.





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