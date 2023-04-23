Giresun'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ve Bulancak ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Eynesil ilçesine bağlı Kemerli köyünde Ali Toklu (61) yönetimindeki 34 VN 8346 plakalı otomobil dereye devrildi.

Sürücü Toklu ile araçta bulunan Güner Küçük (52), Sevim Küçük (61) ve Nuray Toklu yaralandı.

Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güner Küçük ve Sevim Küçük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde sürücüsü öğrenilemeyen 28 ACK 907 plakalı kamyonet uçuruma devrildi.

Araçta bulunan Süleyman Vural hayatını kaybetti.

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