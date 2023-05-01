Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, genç yeteneklerle yoluna devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, genç yeteneklerle yoluna devam ediyor

AA

Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, genç yeteneklerle yoluna devam ediyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Görele Belediyespor, altyapısından yetiştirdiği genç sporcularla yoluna devam ediyor.

Giresun'un Görele ilçesinde gençleri spora yönlendirmek amacıyla kurulan Görele Belediyespor, 4 sezondur Süper Lig'de mücadele ediyor.

Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan yeşil-beyazlı kulüp, altyapısından yetişen başarılı sporcuları profesyonel yaparak Türk sporuna katkı veriyor.

Bu sezon mütevazı kadrosuyla ligde normal sezonu 12 puanla 8'inci sırada bitirip play-off oynayan Görele Belediyespor'da hedef, Türkiye Kupası'nda başarılı olarak Avrupa kupalarına katılmak.

Takım antrenörü Mehmet Ali Binen, AA muhabirine, birçok olumsuzluğa rağmen sezonun kötü geçmediğini söyledi.

Gençleri önemsediklerini ve dolayısıyla da "kısıtlı kadro" terimini kullanmak istemediğini ifade eden Binen, 18 kişilik kadroya il dışından 8 oyuncu aldıklarını, kalan 10 sporcunun da tamamen altyapıdan geldiğini dile getirdi.

Binen, ilk devrenin sonunda etkili oyuncularından Zeynep Nur Ulukoz'un sakatlanarak sezonu kapattığını, bunun da takımı olumsuz etkilediğini belirtti.

Sezona başlarken hedeflerinin ligde normal sezonu 5 ya da 6'ncı sırada bitirmek olduğunu kaydeden Binen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat sezonu 8'inci bitirdik, play-off'ta da ligin en güçlü takımı Kastamonu Belediyespor ile eşleşmek zorunda kaldık. Kötü bir sonuç mu 8'incilik, değil. Biz almamız gereken bütün maçları aldık fakat rakiplerimiz ekstra puan aldı, tabii bunlar onların iyi oyunundan daha çok üstteki takımların o an eksik olması, Avrupa'dan yorgun dönmeleri, böyle bir avantajı onlar lehlerine çevirdi. Biz ondan dolayı 8'inci bitirdik, 7'nci ile aynı puandayız, 6'ncı da bir puan üstümüzde."

Binen, sezonu kötü bitirmediklerinin altını çizerek, "Gençleri hazır hale getirmek için bu sistemde devam etmek zorundayız, bu bütçeyle 4 sezondur Süper Lig'de kalmamız, zaten asıl başarımız o diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görele, Tirebolu, Güce ve Eynesil'de toplamda 120 altyapı sporcuları olduğunu aktaran Binen, bu oyunculara hentbolun dışında sporu sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti.


- "Hedefin tam içerisindeyiz ve iyi gidiyoruz"


Binen, oyuncular arasından yetenekli olanları seçip takıma kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hem de lise sonrasında üniversiteye giriş anında Süper Lig takımında olmaları dolayısıyla onlara bir avantaj sağlanıyor, şu ana kadar 7 sporcumuzu üniversiteye yerleştirdik, bu sene 4 gencimizi daha yerleştirmeyi planlıyoruz. Ana hedefin içerisindeyiz, onun için sezon başarılı, başarısız diye yorumlamak doğru olmaz. Biz zaten şu an hedefin tam içerisindeyiz ve iyi gidiyoruz."

Hedeflerinde 10 Mayıs'ta Bolu'da düzenlenecek Türkiye Kupası olduğunu vurgulayan Binen, "Rakibimiz Yalıkavak, orada umudumuzun daha çok olduğunu düşünüyorum. Eğer oradan iyi bir sonuç alabilirsek en azından kupa ile Avrupa'ya gitmeyi planlıyoruz. Bunu yaparsak zaten müthiş bir şey yapmış oluruz." açıklamasında bulundu.


- Aşyenur Kara: "Çok iyi mücadele ederek güzel bir sezon geçirdik"


Görele Belediyespor'un milli oyuncusu Ayşenur Kara da iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Yoğun çalıştık, bir sayı ile kaybettiğimiz kritik maçlarımız oldu ama onların dışında iyi mücadele ettik. Koca bir sezon bitti ama bence çok iyi mücadele ederek güzel bir sezon geçirdik." ifadelerini kullandı.

Takımın oyuncularından Trabzon Üniversitesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Zeynep Ayvaz ise kendisinin altyapıdan yetişen bir oyuncu olduğunu ve hentbol ile üniversiteye yerleştiğini aktardı.

Hem okulunun hem de kariyerinin şu an iyi gittiğini ifade eden Zeynep Ayvaz, "Bizim için sezon iyi geçti, hedef maçlarımızı kazandık, tabii sürpriz puanlar isterdik fakat olmadı ama bence güzel bir sezondu." değerlendirmesinde bulundu.


- Sevil Ay: "Bütçe ve sporcu farkına rağmen bence çok iyi mücadele ediyoruz"


Oyunculardan Sevil Ay ise genel olarak sezonu iyi geçirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"En önemlisi çok mutlu bir sezon geçirdik. Görele bana çok iyi geldi, ben İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir insanım. Maçtan sonra sokağa çıktığımda birçok insanla maçla ilgili konuşabiliyorum, yani büyük şehirlerde böyle bir şey mümkün değil, takımından haberi olmayan şehirler var. Bu kadar küçük bir ilçede böyle bir oluşumla büyük takımlara karşı iyi oynuyoruz, aradaki bütçe ve sporcu farkına rağmen bence çok iyi mücadele ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Giresun'da kütüphane açılışına katıldı:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, ...
Bakan Karaismailoğlu: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Yaptıklarımız yapacaklarımızın ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Eğitim hayatına başladığı okulda anısı yaşayacak
YEREL HABERLER Eğitim hayatına başladığı okulda anısı yaşayacak
Giresunspor'da futbol akademisinin koordinatörlüğüne Cengiz Demir getirildi
YEREL HABERLER Giresunspor'da futbol akademisinin koordinatörlüğüne ...
Giresunspor'da futbolculara maaş ödemeleri yapıldı
YEREL HABERLER Giresunspor'da futbolculara maaş ödemeleri yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.