AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli partisinin Giresun mitinginde konuştu:

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu millet, bize şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarımızın bağımsızlığını koruyacaktır, korumaya güce yeter ve bugüne kadar zaten bunu yaptı, başardı." dedi.

Canikli, partisinin Giresun Valiliği yanındaki İnönü Caddesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasına, katılımcılara teşekkür ederek ve "Maşallah" diyerek başladı.

"Ey birileri, bu kalabalığa, bu muhteşem coşkuya bakın, bu milletin geleceğine hiç kimsenin zarar veremeyeceğini anlarsınız." ifadelerini kullanan Canikli, "Buradan bir kardeşim diyor ki 'Bay bay Kemal.' Bu bay bay Kemal ne yaptı biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı seçilmek için PKK ile onun siyasi uzantısı HDP ile pazarlık yaptı. Biz bay bay Kemal'in HDP ile PKK ile terör örgütüyle ne konuştuğunu, nasıl tavizler verdiğini biliyoruz." diye konuştu.

Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda açıklama yapmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kendisi açıklamıyor, 'Açıkla' diyoruz, açıklamıyor ama pazarlık yaptığı HDP'nin milletvekilleri çenelerini tutamıyorlar, konuşuyorlar. Daha dün bir HDP'li milletvekili diyor ki 'Biz Kılıçdaroğlu'ndan söz aldık, Türk askerini Afrin'den çıkaracağız.' Sen kimsin, sen? Senin gücün bu milletin askerini, Türk milletini Afrin'den çıkarmaya yeter mi? Be hey gafil. Ama bay bay Kemal bu sözü vermiş, başka sözler de vermiş. Sırrı Sakık diyor ki 'Kemal Kılıçdaroğlu bize söz verdi, yüz yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin hesabını göreceğiz.' Şuna bakın, bu kadarla yetmiyor, Sırrı Süreyya Önder var o da diyor ki 'Biz Kılıçdaroğlu'ndan söz aldık, Türkiye Cumhuriyeti'ne verilen süre doldu.' Kandil'den sözde yöneticiler her gün açıklama yapıyorlar, diyor ki 'Yürü Kılıçdaroğlu arkandayız.' Açıkça söylüyorlar, gizlemiyorlar."

- "Bu milleti Afrin'den çıkaramazsın"

Giresun'daki muhteşem kalabalığa bakılmasını isteyen Canikli, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradan haykırıyor bütün Giresun, bu toprakları hiç kimseye vermeyiz, bir santim toprağı bu milletin elinden kimse alamaz. Kılıçdaroğlu, ortağın kim olursa olsun, bu millet sonsuza kadar özgür yaşamaya devam edecek. Bu milleti Afrin'den çıkaramazsın. Biz niye Afrin'e girdik? Türk Silahlı Kuvvetleri niye Afrin'e girdi? Çünkü her gün Katyuşa füzeleriyle terör örgütü mensupları Türkiye'ye saldırıyorlardı, yüzlerce şehidimiz var, sınırdaki evleri, camileri bombaladılar Afrin'den. Onun için terörü orada boğmak için girdik. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e girdikten sonra daha saldırı var mı orada? Yok. Bitti saldırılar. Bu mücadele kime karşı verildi? Terör örgütüne karşı verildi. Yani bugün bay bay Kemal'in ortaklarına karşı verildi. Bay bay Kemal'in ittifak yaptıklarına karşı verildi. Bay bay Kemal, senin bu milleti bölmeye gücün yetmez."

Canikli, Giresunluların, Giresun'un buna geçit vermeyeceğini dile getirerek, şunları aktardı:



"Topal Osman Ağa'nın torunları Kurtuluş Savaşı'nda nasıl o hainleri bu topraklardan sürmüşse, gerekirse bugün de ne pahasına olursa olsun gereken mücadeleyi yapar, kahramanca direnir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu millet, bize şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarımızın bağımsızlığını koruyacaktır, korumaya güce yeter ve bugüne kadar zaten bunu yaptı, başardı."



Terörle mücadelede gelinen noktaya dikkati çeken Canikli, şunları kaydetti:

"Çok uzağa gitmeye gerek yok, 15 yıl önce Türkiye topraklarının önemli bir bölümüne gidip ziyaret edemiyorduk. Giresun'da bile, Karadeniz'de akşamları sokağa çıkamıyorduk. Akşam 6 olduktan sonra biz Alucra'dan Şebinkarahisar'a ve Giresun'a gelemiyorduk, sokağa çıkamıyorduk. Neden? Teröristlerden dolayı, hatırlarsınız, çok eski değil. Türkiye'nin her yeri böyleydi. Bunlar kimdi? Bugün bunlar bay bay Kemal'in pazarlık yaptığı, ortaklık yaptığı hainlerdir. Ama bugün Türkiye'nin her yerine herkes özgürce istediği gibi gidebiliyor. Bugün Türkiye'nin yaylalarında, dağlarında horonlar tepiliyor, barış türküleri söyleniyor özgürce, hiçbir terörist korkusu olmaksızın."

Canikli, bugünlere kolay gelinmediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çok büyük bedeller ödedik, çok şehitler verdik, binlerce fidanımız toprağa düştü, analar ağladı. Gelinen bu noktadan sonra sen nasıl bu teröristleri şımartacak şekilde onlara bu sözleri verirsin bay bay Kemal, yazıklar olsun sana. Yedili masanın ortaklarından bir tanesi, yarışıyorlar birbirleriyle bir tanesi de diyor ki 'Biz Anayasa'dan Türklük ifadesini çıkartacağız.' Sen kimsin? O ifade Anayasa'ya girerken bu millet onun bedelini ödedi, kanlarıyla ödedi."

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