Cezaevinde bulunan iki Gürcü'nün çok sayıda hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi

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GİRESUN (AA) - Giresun ve Ordu'da gerçekleştirilen çok sayıdaki hırsızlık olayının faillerinin, cezaevinde bulunan 2 Gürcistan vatandaşının olduğu belirlendi.

Keşap ilçesine bağlı Güneyköy köyünde 12 Nisan'da bir inşaat firmasına ait beton pompasından dökme pompa kumandaları ile kumanda beyninin çalınması üzerine jandarma soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi, teknik ve fiziki çalışmaları sonucu hırsızlık olayının Espiye L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gürcistan uyruklu M.T. ve O.A. tarafından gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında, Giresun merkez, Keşap ve Piraziz ilçeleri ile Ordu'da çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri, özellikle kombi, asansör ve beton araçlarındaki cihazların beyinlerini çaldıkları ve bunları Gürcistan'a götürdükleri tespit edildi.





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