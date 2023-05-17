Giresun'da vatandaşların bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde vatandaşların bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı.

Akdarı Mahallesi Çanakçı mevkisinde bir süredir ayı yavrusunun gezindiğini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yetkililerce teslim alınan ayının, götürüldüğü Giresun Belediyesi Havyan Barınağı'nda veteriner tarafından sağlık kontrolleri yapıldı.

Ayı yavrusu, bir süre sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

Öte yandan, DKMP yetkilileri, bahar aylarının ayıların uyanma ve yavrularını besleme dönemi olduğunu belirterek, ayı yavrularıyla karşılaşılması halinde durumun ekiplere bildirilmesini istedi.

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