Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 2'si tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 5'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden K.Y. ve T.G, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.