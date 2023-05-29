Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 2'si tutuklandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 5'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden K.Y. ve T.G, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



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