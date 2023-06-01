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Güce'de hafızlık icazet töreni düzenlendi

AA

Güce'de hafızlık icazet töreni düzenlendi

GİRESUN (AA) - Güce ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 5 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Güce Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursunda organize edilen törende, öğrencilere hafızlık belgelerini takdim eden Kaymakam İbrahim Zahit Ahad, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

Hafızlık icazet töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahad, "Gençlerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Gençlerimizi, ailelerini ve onları yetiştiren hocalarını tebrik ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Ayın ise hafızların yetişmesinde emeği geçen hocalara ve ailelerine teşekkür ederek, "Onlar da büyük gayretlerle büyük fedakarlıklarla çocuklarını Allah yolunda Kur'an öğrenmek ve onu hıfzetmek üzere bizlere emanet ettiler. Kalplerini Kur'an ile ziynetlendiren hafızlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Törene Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ve protokol üyeleri de katıldı.

Tören, hafızlara icazet ve ödüllerinin verilmesinin ardından kılınan öğle namazı ve yapılan ikramla sona erdi.


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