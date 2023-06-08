Giresun'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Yolağzı mevkisinde, Murathan Çelik (24) idaresindeki 55 AKF 816 plakalı hafif ticari araç, yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan A.P.O. ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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