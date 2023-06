Güce'de yıl sonu sergisi düzenlendi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (HEM) yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Zahid Ahat, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin kalifiye elaman yetiştirilmesine büyük katkılar sunduğunu söyledi.



Kurumun açtığı kurslara 1205 kişinin katıldığını ifade eden Ahat, şunları kaydetti:



"Yıl boyunca kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz tarafından üretilen el emeği ürünlerin bulunduğu serginin açılışını yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Halk Eğitim Merkezleri her yaşa, ilgiye ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim veren hayat boyu öğrenme merkezlerine dönüşmüştür. Hayatın her alanına hitap edecek şekilde hizmet veren, her alanda kurs açabilme yeteneğine sahip Halk Eğitim Merkezimiz bu kapsamda çok önemli faaliyetler icra etmektedir."

Güce Halk Eğitim Merkezi Müdürü Raif Yıldırım ise çeşitli alanlarda 75 kurs düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.



Müdürlük binasında kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergi iki gün açık kalacak.



