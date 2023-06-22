GÜNCELLEME - Giresun'da sağanak nedeniyle kapanan Yağlıdere-Alucra kara yolu ulaşıma açıldı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle kapanan Yağlıdere-Alucra kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.



İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak sonucu Merkez Mahallesi'nin Harmancık mevkisindeki yamaçtan akan su kara yoluna taştı.

Ulaşıma kapanan Yağlıdere-Alucra kara yolunda Yağlıdere Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 saat kapalı kalan yol, ekiplerin su ve çamur birikintileri temizlemesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, AA muhabirine, yağışların gün boyu devam edeceğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



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