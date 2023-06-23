GÜNCELLEME 4 - Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, sağanağın ardından su baskını ve heyelan meydana gelen Duroğlu beldesinde 23 mahsur kalma olayına anında müdahale edildiğini söyledi.

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu.

Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere, yağış nedeniyle beldenin farklı bölgelerinde heyelanların yaşandığını söyledi.

Meteorolojik uyarı nedeniyle geceden bu yana hazırlıklı olarak yağışı beklediklerini aktaran Çetin, "Can kaybı şu an itibarıyla yok ama sadece bir yerden haber alamadık. Bir tane evin yıkıldığını duyduk Çağlayan Mahallemizde." dedi.

Çetin, evde kimsenin olup olmadığına dair henüz bilgi bulunmadığını dile getirerek, "Onun araştırmasını yapıyoruz. Allah kimseye göstermesin. Önceden yaşadığımız dere taşmasından daha çok zararımız var şu anda. Bu dere taşması değil ama aşırı yağışlardan dolayı arazilerden küçük derelerden gelenler yollarımızı, her tarafı yıktı." diye konuştu.

İlgili kurumlara ait ekiplerin yağışın hemen ardından çalışmalara başladığına işaret eden Çetin, "Aşırı yağış olacağını bekliyorduk, hazırlıklıydık. Geceden bu yana kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Mollamahmutoğlu Mahallesi'nde 5 kişilik aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Çocuklarını kurtarırken ayakları sıkışmış galiba ve şu an hastanede ama hayati bir tehlike olmadığını öğrendik." bilgisini verdi.

Yağış nedeniyle mandırada mahsur kalan hayvanların da kurtarılmaya çalışıldığını aktaran Çetin, beldede çoğu yolun kapalı olduğunu, ekiplerin iş makineleri ile çalışmalara devam ettiğini sözlerine ekledi.

- "Dere taşmadı, dere taşsaydı daha çok baskın olurdu"

Belde merkezinde kahvehane işleten Özden Aksoy, gece yoğun yağışın ardından iş yerini su bastığını anlattı.

Aksoy, yağış sonrası temizleme çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Duroğlu beldesinin üst tarafı göçerek beldenin içine yığıldı çamur. Su ve sel baskını oldu. Dere taşmadı, dere taşsaydı daha çok baskın olurdu." dedi.

Köylerden gece saatlerinde arayan tanıdıklarının, evlerin alt katlarını su bastığını söylediğini belirten Aksoy, durumu yetkililere bildirdiklerini dile getirdi.

Evini su basan Halil Kuranayoğlu ise beldede kuvvetli yağmurun etkili olduğunu belirterek, "O sırada uyuyordum, arkadaşlarım kaldırdı. Eve su bastığını hissetmedim. Arkadaşlarım elektrik olmadığı için kapıya vurarak kaldırdılar. Merdivenden aşağıya inerken şelale gibi su geliyordu. Buraları açtık, suyu tahliye etmeye çalıştık. Sabaha kadar yağmur yağdı." ifadelerini kullandı.

- AFAD ekipleri kayıp kişiyi arıyor

Beldede meydana gelen su baskınlarından etkilenen 10 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'a ait fındık bahçesindeki ahşap kulübe de toprak altında kaldı. AFAD ekipleri, olay sırasında kulübede olduğu tahmin edilen Coşar için arama çalışması yapıyor.

Coşar'ın eşi Ayfer Coşar, gazetecilere, eşi ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü, sonrasında ise bir daha ulaşamadığını söyledi.

Eşine, "Ne yapıyorsun, köyden gelecek misin?" diye sorduğunu anlatan Coşar, "Bana, 'Yarın hava öğleden sonra açacakmış, bahçe temizleyeceğim.' dedi. Kendisi iki gün köyde, iki gün merkezde kalıyordu. Fındık evi bir odası vardı. Evde görüşmüştük telefonla, 'Çorba yapıyorum.' dedi. Yemek yeyip yatacakmış." ifadelerini kullandı.

Coşar'ın kızı Betül Coşar ise babasıyla telefonda konuştuğunu dile getirerek, "Benden sonra, 10 dakika geçmeden annemi aradı, çorbayı nasıl yapacağını sordu. Annem ona tarif etti kapattı, sonra daha görüşmedik." diye konuştu.

Babasının bahçede ot temizliği yapmak için fındık evinde kaldığını anlatan Coşar, şöyle devam etti:

"Zaten köpeği var, çok bırakıp gitmiyor. Köpek orada olduğu için sürekli orada, hayvan aç, susuz kalmasın diye oradaydı. İki akşam merkezde kaldı, köpek su içememiş diye çok üzülmüştü. Bir önceki akşam bunları söylemişti, 'İyi ki de gelmişim, köpeğim çok susamış' demişti. Köpek canlı, yukarıdaymış ama ekiplere izin vermiyormuş, biraz hırçın bir köpek."

- Sağanağın yol açtığı sorunlarla ilgili yapılan 147 ihbarın tamamı değerlendirildi

Vali Enver Ünlü, beldede incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Ünlü, gazetecilere, gece saatlerinde özellikle beldenin üst tarafında metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü söyledi.

Aksu ve Akdere derelerinde her türlü tedbiri aldıklarını belirten Ünlü, fakat yan derelerin yanı sıra yıllardır kuru olan obuzlardan çağlayan şeklinde su geldiğini anlattı.

Ünlü, her kritik noktada, her menfez girişinde ekiplerin ve iş makinelerinin bulunduğunu, ihbarların ardından 10-15 dakika içerisinde ilgili yerlere müdahale edildiğini dile getirdi.

Yağış öncesinde gerekli planlamaları yaptıklarını aktaran Ünlü, ekiplerin sahada bulunmasının büyük bir felaketin eşiğinden dönmelerini sağladığını söyledi.

Ünlü, heyelanların yanı sıra düşük kottaki evleri su bastığını ifade ederek, şunları aktardı:



"Rüsubat, heyelan sebebiyle buralarda ulaşımda aksamalar oldu. Yine Keşap'ta sahil yolunda saat 2 ile 4 arası ulaşımda zaman zaman aksamalar oldu ama şu saat itibarıyla hem Dereli yolumuz hem Duroğlu yolumuz açık. Duroğlu ve Ülper'in mahallelerinde heyelan sebebiyle birtakım ulaşımda aksamalar söz konusu."

Ünlü, AFAD'a ve 112'ye 60 sel ile su baskını, 24 mahsur kalma ihbarı geldiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bir tanesine ben de yakından şahitlik ettim. 6 kişilik bir aile, Molla Mahmutoğlu'nda mahsur kalmıştı. Sağ olsun AKUT ekiplerimiz geldi, AFAD ekiplerimizle birlikte aileyi kurtardık. Aile fertlerinden bir tanesi kapıyı açmak, arabaya ulaşmak için çaba sarf ederken hafif derecede yaralanmış ama sağlık durumu iyi. Ailemizi sağ salim aldık. 24 mahsur kalma vardı ki şu an itibarıyla hepsini kurtardık çok şükür. 53 heyelan ve toprak kayması ihbarı ve tespiti var. Toplamda 112 çağrı merkezimize gece saat 01.30'dan itibaren 147 ihbar yapılmış, bunların hepsi değerlendirilmiştir. 23 mahsur kalma olayına anında sıcağı sıcağına müdahale edilmiş ve vatandaşlarımız salimen kurtarılmıştır."

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'ın yaşadığı barakanın sel sularına kapıldığı ihbarı yapıldığını aktaran Ünlü, Coşar'ı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Ünlü, şu an için can kaybı olmadığını ancak bir kişinin kayıp olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mal kaybı ve diğer ev ve iş yerlerinde su baskını, yollar, menfezler, sanat yapılarına verilen hasarları zaten Karayollarımız, DSİ Bölge Müdürlüğümüz, Özel İdaremiz, belediyelerimiz çalışıyorlar. AFAD Başkanlığı ilk etapta bize gerekli acil yardım ödeneğini 10 milyon olarak planladı ve gönderdi. İnşallah can kaybımız olmaz. Devletimiz güçlü. Biz daha önce de bu afet tecrübesini yaşadık. Bu gördüğünüz manzara sabah saatlerinde çok daha kötüydü. İnşallah birkaç güne kadar bayramdan önce toparlarız, hayatı normalleştiririz. Belediye Başkanı'mızla şimdi konuşacağız, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa onlara ev, konaklamak için uygun yerler temin ederiz."

Ünlü, yaralıların durumlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"AKUT ekibimiz sağ olsun halat astılar, yaya olarak 1,5 kilometre yolu katettiler, halatla geçtiler. Arkadaşlarımız bütün aileyi, çocukları da dahil, hanımefendiyi, babaannemizi, hepsini sırtlarında getirdiler en yakın noktaya kadar. Burada AKUT ekibimizi de canı gönülden tebrik ediyorum. O ailemiz ciddi bir tehlike atlattı ama çok şükür iyiler. Aileden hanımefendi, biraz da diğer kardeşimiz etkilenmişti. Durumları iyi."

Yaralıların durumuna ilişkin Ünlü, "Tedbir amaçlı hastanelere koşmuşlar, sağında solunda ufak tefek sıyrıklar, ezilme... Ciddi bir yaralanmamız yok çok şükür. İki kişi vardı en son, onların da tedavileri devam ediyor. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

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