Giresun'da sel ve heyelanın yol açtığı olumsuzluklar gideriliyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da 23 Haziran Cuma günü yaşanan sel ve heyelanların yol açtığı tahribatların giderilmeye devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sel ve heyelanların meydana geldiği andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 80 sel ve su baskını, 26 mahsur kalma, 64 heyelan ve toprak kayması olmak üzere toplam 170 ihbar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 26 mahsur kalma olayına müdahale edildiği kaydedilerek, Duroğlu beldesi Çağlayan Mahallesi'nde kaybolan Rıdvan Coşar'ı arama çalışmalarının sürdüğü, kayıp kişiye ait olduğu teyit edilen bir mont bulunduğu ifade edildi.

Çalışmaların 4'üncü gününde Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde 45'i su üstü ve su altı ekibi olmak üzere 85 arama ve kurtarma personelinin görev yaptığı bildirilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının 18 araç, 1 kontrol bot, 4 rafting bot, 1 zodyak bot, 1 sonar ve 1 dron ile devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yağışlar sonucunda iyileştirme ve rüsubat çalışmalarının belediyeler ve AFAD gönüllülerince Duroğlu beldesinde sürdürüldüğü, Keşap ilçesinde tamamlandığı, ulaşım ve altyapı çalışmalarının ise DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtilerek, merkez, Dereli, Doğankent, Görele, Güce, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri ile Duroğlu beldesinde kapanan 30 köy ve 8 grup yolunun ulaşıma açıldığı, 36 mahalle yolundan ise 32'sinin tamamen, 4'ünün kısmen açıldığı kaydedildi.

Duroğlu beldesinin 4 mahallesinde su arızasının giderildiği, sadece Çağlayan Mahallesi'ne su verilemediği, ana isale hattı onarımının devam ettiği bildirildi.

Yağışlar sonucu içme suyu kesilen 36 köyün tamamına 3'üncü günde geçici olarak içme suyu verildiği, kalıcı olarak verilecek su çalışması için maliyet çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, sel sebebiyle hastanelere götürülen 10 kişiden 9'unun taburcu edildiği, bir kişinin ise hamile olması dolayısıyla gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmaları için Giresun ve Rize AFAD teknik personelinin çalışmalarının devam ettiği, afetin başladığı ilk günden itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toplam 48 lokasyonun incelendiği, bu yapılardan 8'inin ağır, 1'nin orta, 37'sinin az hasarlı, 2'sinin ise hasarsız olduğu, çalışmaların 4'üncü gününde gelen ihbarların değerlendirildiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bölgede psikososyal destek çalışmalarına da değinilen açıklamada, Güneysu alabalık çiftliğinde oksijen yetersizliğinden çok sayıda balık ölümü gerçekleştiği, suyun bulanıklık durumuna göre hasar tespiti için ekip görevlendirmesi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 3-4 Temmuz itibarıyla hasar tespit çalışmalarının sonuçlandırılması ve 5 Temmuz'a kadar raporlanmasının planlandığı bildirildi.





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