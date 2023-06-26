Giresun'da sel ve heyelanın yol açtığı olumsuzluklar gideriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da sel ve heyelanın yol açtığı olumsuzluklar gideriliyor

AA

Giresun'da sel ve heyelanın yol açtığı olumsuzluklar gideriliyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da 23 Haziran Cuma günü yaşanan sel ve heyelanların yol açtığı tahribatların giderilmeye devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sel ve heyelanların meydana geldiği andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 80 sel ve su baskını, 26 mahsur kalma, 64 heyelan ve toprak kayması olmak üzere toplam 170 ihbar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 26 mahsur kalma olayına müdahale edildiği kaydedilerek, Duroğlu beldesi Çağlayan Mahallesi'nde kaybolan Rıdvan Coşar'ı arama çalışmalarının sürdüğü, kayıp kişiye ait olduğu teyit edilen bir mont bulunduğu ifade edildi.

Çalışmaların 4'üncü gününde Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde 45'i su üstü ve su altı ekibi olmak üzere 85 arama ve kurtarma personelinin görev yaptığı bildirilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının 18 araç, 1 kontrol bot, 4 rafting bot, 1 zodyak bot, 1 sonar ve 1 dron ile devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yağışlar sonucunda iyileştirme ve rüsubat çalışmalarının belediyeler ve AFAD gönüllülerince Duroğlu beldesinde sürdürüldüğü, Keşap ilçesinde tamamlandığı, ulaşım ve altyapı çalışmalarının ise DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtilerek, merkez, Dereli, Doğankent, Görele, Güce, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri ile Duroğlu beldesinde kapanan 30 köy ve 8 grup yolunun ulaşıma açıldığı, 36 mahalle yolundan ise 32'sinin tamamen, 4'ünün kısmen açıldığı kaydedildi.

Duroğlu beldesinin 4 mahallesinde su arızasının giderildiği, sadece Çağlayan Mahallesi'ne su verilemediği, ana isale hattı onarımının devam ettiği bildirildi.

Yağışlar sonucu içme suyu kesilen 36 köyün tamamına 3'üncü günde geçici olarak içme suyu verildiği, kalıcı olarak verilecek su çalışması için maliyet çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, sel sebebiyle hastanelere götürülen 10 kişiden 9'unun taburcu edildiği, bir kişinin ise hamile olması dolayısıyla gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmaları için Giresun ve Rize AFAD teknik personelinin çalışmalarının devam ettiği, afetin başladığı ilk günden itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toplam 48 lokasyonun incelendiği, bu yapılardan 8'inin ağır, 1'nin orta, 37'sinin az hasarlı, 2'sinin ise hasarsız olduğu, çalışmaların 4'üncü gününde gelen ihbarların değerlendirildiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bölgede psikososyal destek çalışmalarına da değinilen açıklamada, Güneysu alabalık çiftliğinde oksijen yetersizliğinden çok sayıda balık ölümü gerçekleştiği, suyun bulanıklık durumuna göre hasar tespiti için ekip görevlendirmesi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 3-4 Temmuz itibarıyla hasar tespit çalışmalarının sonuçlandırılması ve 5 Temmuz'a kadar raporlanmasının planlandığı bildirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun´da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin yeleği bulundu
YEREL HABERLER Giresun´da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin ...
Giresun'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Giresun'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 ...
Giresun'da ahşap kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Giresun'da ahşap kulübesi heyelan altında kalan ...
Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı
YEREL HABERLER Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile ...
Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı
YEREL HABERLER Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile ...
Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ...
Giresun´daki heyelan sonrası 4 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Giresun´daki heyelan sonrası 4 gündür aranıyor
Giresun'da ahşap kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Giresun'da ahşap kulübesi heyelan altında kalan ...
Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, kulübü satmaya hazır olduklarını söyledi
YEREL HABERLER Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, kulübü ...
Giresun'da selin izleri siliniyor, heyelanda kaybolan kişi aranıyor (2)
YEREL HABERLER Giresun'da selin izleri siliniyor, heyelanda kaybolan ...
Giresun´da selin izleri siliniyor, heyelanda kaybolan kişi aranıyor
YEREL HABERLER Giresun´da selin izleri siliniyor, heyelanda kaybolan ...
Giresun'da ahşap kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Giresun'da ahşap kulübesi heyelan altında kalan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.