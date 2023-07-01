Giresun'da kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Duroğlu beldesinde ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından 23 Haziran'da başlatılan arama çalışmaları, Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

AFAD, deniz polisi, Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Aksu Deresi'nde rafting ve zodyak botları ve sonar cihazıyla arama yaptı. Devlet Su İşleri ekibi de dere yatağı ve suda çalışma gerçekleştiriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerince, Giresun merkez ve Eynesil ilçesi arasındaki sahil kısmında arama yapılıyor.



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