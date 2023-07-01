Giresun'da Rüsumat No: 4 Gemisi anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da Rüsumat No: 4 Gemisi anıldı

AA

Giresun'da Rüsumat No: 4 Gemisi anıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da Görele Liman Başkanlığınca 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kurtuluş Savaşı sırasında görev yapan ve önemli hizmetlerde bulunan Rüsumat No: 4 gemisi anıldı.

Görele ilçesinden teknelerle hareken eden katılımcılar Eynesil açıklarına gitti. Burada denize çelenk bırakılarak hayatını kaybeden denizciler için dualar edildi.

Etkinlikte katılımcılara bilgi veren Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mevlüt Kaya, Rüsumat No:4'ün İngilizler tarafından yapıldığını ve Osmanlı Devleti tarafından satın alındığını söyledi.

Kaya, geminin önce Gümrük İdaresinde sonra ise Rüsumat idaresinde kullanıldığını ifade etti.

Rüsumat 4 gemisinin büyük darbeler aldığını fakat her şeye rağmen görevine devam ettiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"1921 yılında Karadeniz'de asker, teçhizat, hububat ve kömür taşıyan Rüsumat No:4 gemisi batırılmadan önce son zamanlarında ise Alman ve Rus gizli yardımlarını Batum'dan Samsun'a taşımaktaydı. Son seferlerinde Ordu'da büyük bir tehlike atlatan ve aldığı darbeye rağmen yeniden görevine devam eden Rüsumat No: 4 Eynesil'de de iki kez Yunan bombardımanına maruz kaldı ve ikinci bombardımanla kullanılamaz hale gelmiştir."

Kaya, Eynesil halkının Rüsumat No: 4'ü kurtarmak için çabaladığını, geminin mürettebatını bir aydan fazla evlerinde ağırladığını, bunun da tarihe onurla yazılmış bir sayfa olarak kaydedildiğini vurguladı.

Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel de Rüsumat No: 4 gemisinin Milli Mücadele döneminde önemli rol üstlendiğini belirterek, bu yılki etkinlikte bunu ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Giresun'da kulübesi heyelan altında kalan kişiyi ...
Espiye'de jandarmadan trafik denetimi
YEREL HABERLER Espiye'de jandarmadan trafik denetimi
Çevreyi kirleten çöp tesisinin `ÇED olumlu´ raporuna 4´üncü iptal
YEREL HABERLER Çevreyi kirleten çöp tesisinin `ÇED olumlu´ raporuna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.