Giresun'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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GİRESUN (AA) - Giresun'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Giresun Limanı'ndaki Salih Güvenlik 73 Bot Komutanlığı yerleşkesinde organize edilen törende, Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bulancak Kaptan Ahmet Fatoğlu Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri mezuniyet yemini etti.

Daha sonra katılımcılar 73 Bot Komutanlığı botu ve balıkçı tekneleriyle denize açıldı. Giresun Adası etrafında Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ve beraberindekiler deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.









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